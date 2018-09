Kandydaturę Zalewskiej na RPD zgłosili posłowie klubu PiS.

W środę sejmowe komisje opiniowały kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka. Wieczorem członkowie połączonych komisji polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży, po wysłuchaniu kandydatów zdecydowali o nie udzieleniu poparcia żadnemu z nich. O stanowisko to starają się: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15 oraz Sabina Lucyna Zalewska - kandydatka PiS. Najmniej głosów "za" uzyskała Zalewska, najwięcej Ewa Jarosz.

W sierpniu w zamieszczonym w "Tygodniku Powszechnym" artykule "Kopiuj, wklej, przylej" Zalewskiej zarzucono plagiat. Wskazywano, że w publikowanych przez nią artykułach można znaleźć fragmenty skopiowanych tekstów innych autorów. "Wśród publikacji, które Zalewska - prowadząca na UKSW zajęcia z dydaktyki etyki - uznała za godne przywłaszczenia i warte związanego z tym ryzyka, znajdują się również teksty opublikowane na Wikipedii oraz w serwisie Bryk.pl" - napisano.

Zalewska odniosła się na środowym posiedzeniu komisji do tych medialnych doniesień. Zwróciła uwagę, że artykuły prasowe opierały się na szkicach. "Pomiędzy jednym szkicem a oryginałem, wersją drukowaną, jest 180 różnic. Uważam, że nie jest to mało. Ponadto wszystkie moje artykuły, które publikuję 20 lat, były recenzowane, czasami było dwóch recenzentów" - powiedziała Zalewska. Dodała, że nigdy się nie zdarzyło, by jej artykuł został odrzucony.

Poinformowała, że rzecznik dyscyplinarny UKSW 10 września wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, a nie dyscyplinarnego w związku z zarzutami wobec niej. Powiedziała również, że wystąpiła do rektora o zweryfikowanie jej całego dorobku naukowego. "Dziś dostarczyłam cały materiał na uczelnię, podlegający weryfikacji" - dodała Zalewska.

Sabina Lucyna Zalewska (ur. 1972 r.) według informacji podanych przez Centrum Informacyjne Sejmu jest psychologiem rodziny, pedagogiem społecznym i mediatorem rodzinnym. Aktywnie współpracuje z dziećmi i rodzinami, zajmuje się także wsparciem dzieci wykluczonych. Ma stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.