Prońko podkreślała w środę na konferencji prasowej, że jest bezpartyjna. W obecnej kadencji w Radzie Warszawy jest członkiem klubu PO; zasiada w doraźnej komisja cyfryzacji, infrastruktury i inwestycji, kultury i promocji miasta oraz ładu przestrzennego. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach; jest wokalistką, kompozytorką oraz pedagogiem muzycznym.

"Będę popierać kandydaturę Jacka Wojciechowicza, bo jest najlepszy i jedyny, na którego mogę oddać swój cenny głos. Głosuję na Jacka Wojciechowicza" - zapowiedziała Prońko.

Pytana przez dziennikarzy, czy jest to "małe wotum nieufności" dla PO, która ma - wspólnie z Nowoczesną - swojego kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, odparła, że jest niezależna. Jak dodała, to, że jest członkiem klubu PO w Radzie Warszawy "nie zmusza jej do niczego".

Wojciechowicz oświadczył, że z poparcia Prońko "cieszy się szczególnie", bo kultura jest mu "niezwykle bliska". "Na pewno wspólnie, razem, w tej następnej kadencji zrobimy więcej dla kultury, niż udało się do tej pory" - stwierdził.

Jak podkreślił, jego priorytetem jeśli wygra wybory będzie kultura i edukacja, Zapewnił, że na te dziedziny przeznaczy "zdecydowanie większe środki". "Bez kultury i bez edukacji nie jesteśmy w stanie stworzyć nowoczesnej, otwartej i tolerancyjnej Warszawy" - zaznaczył Wojciechowicz.

Według niego, kultura i edukacja "nie zawsze były traktowane przez wszystkie rządy do tej pory poważnie, również przez samorządy". "Chociaż trzeba powiedzieć, że Warszawa dużo zrobiła; ja chcę zrobić jeszcze" - zadeklarował kandydat na prezydenta stolicy. (PAP)

autor: Anna Tustanowska