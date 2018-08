Ławrow: Syria ma pełne prawo do usunięcia terrorystów ze swych terenów

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział w piątek, że władze Syrii mają pełne prawo do usunięcia terrorystów ze swego terytorium. Było to nawiązanie do sytuacji w kontrolowanej przez rebeliantów prowincji Idlib.