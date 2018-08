O propozycji IS poinformowały media zbliżone do syryjskich władz, powołując się na źródło wojskowe. Dodały, że choć brak jeszcze odpowiedzi ze strony syryjskiej armii (SAA), to prawdopodobnie będzie ona pozytywna.

SAA od 12 sierpnia trzykrotnie bezskutecznie próbowała szturmować górę as-Safa. Ostatni atak został odparty przez IS 21 sierpnia. SAA udało się jednak przerwać ostatni szlak przemytniczy, którym IS ściągało zaopatrzenie do swej twierdzy na górze as-Safa.

IS przetrzymuje na górze as-Safa ponad 30 kobiet i dzieci z druzyjskiej mniejszości religijnej, porwanych w trakcie ataku IS w muhafazie as-Suwajda, który miał miejsce 25 lipca. Zginęło wówczas ponad 250 cywilów.

Po ewakuacji IS z góry as-Safa pod kontrolą IS pozostaną już tylko dwa terytoria w Syrii. Jedno z nich to pustynna enklawa na pograniczu muhafaz Hims i Dajr az-Zaur we wschodniej Syrii. Drugim natomiast jest enklawa Hadżin na lewym brzegu Eufratu, która jest celem ofensywy Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). (PAP)

Witold Repetowicz (PAP)