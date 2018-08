W poniedziałek mija trzy lata od złożenia przez prezydenta Andrzeja Dudę przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta przygotowała krótki film, który można obejrzeć m.in. na oficjalnym profilu Kancelarii na Facebooku, w którym podsumowano trzy lata aktywności Dudy.

"Jest naszym wielkim obowiązkiem, aby dzisiaj patrzeć i na nas i na Europę w sposób wywarzony i aby nie bać się mówić o swoich wartościach i nie bać się tych wartości bronić, i że musimy być swoistymi misjonarzami. Dzisiaj one są największą szansą na to, by Europa i świat przeszedł przez wszystkie kryzysy, jakie go trapią i na pewno będą jeszcze trapiły" - mówi prezydent Duda w klipie.

Przypomniano w nim, że Duda w ciągu tego czasu odbył ponad 100 spotkań z głowami państw i rządów, w tym z prezydentami Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą (w 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie) oraz Donaldem Trumpem. Przypomniano też ubiegłoroczną wizytę w Polsce brytyjskiej pary książęcej księcia Williama i księżnej Kate, a także wizytę prezydenta w Norwegii i spotkanie z królem Haraldem V. Przywołano też audiencje u papieża Franciszka, bożonarodzeniową wizytę Dudy u polskich żołnierzy w Kuwejcie, spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, premier Wielkiej Brytanii Theresą May, kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

"Musimy w tym kierunku działać, modernizować polską armię, wzmacniać ją. To także działanie ramię w ramię ze wszystkimi siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszymi sojusznikami, naszymi gwarantami bezpieczeństwa" - mówi dalej prezydent w klipie KPRP. W tle natomiast widać m.in. zdjęcia z wizyty prezydenta w ONZ i udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, której niestałym członkiem Polska jest od stycznia br. do końca 2019; widać też ujęcia prezydenta z szczytu NATO w Warszawie.

"Polska staje się coraz silniejsza. chciałbym abyśmy mieli państwo, tak jak zawsze mówiłem, powtarzając słowa Lecha Kaczyńskiego, które umie bronić słabszych i nie musi bać się silnych. To wielkie zadanie nie tylko polskich żołnierzy, ale także polskich władz na przyszłość i prezydenta Rzeczypospolitej. Z tego miejsca deklaruję, że to zadanie będę wypełniał ze wszystkich sił" - mówił prezydentem w dalszej części klipu. Przypomniano w nim, że prezydent podpisał ustawę zwiększająca wydatki (do 2,1 proc. PKB w roku 2020 oraz 2,5 do 2030 roku).

Przypomniano też, że prezydent odbyło ponad 330 wizyt krajowych, podczas których spotykał się i rozmawiał z mieszkańcami. "Rodzina stanowi najważniejszą część naszego społeczeństwa. Mogę państwu z tego miejsca obiecać: w swojej służbie prezydenckiej będę się starał nadal ze wszystkich sił, aby rodzina otrzymywała wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczypospolitej. Wolne państwo, silne państwo, to takie państwo, które o rodzinę dba i które rodzinę stawia na pierwszym miejscu i to jest obowiązek polskich władz" - mówi prezydent w tej części klipu. Wyliczono w nim "spełnione obietnice: program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego".

Na filmie przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta widać też Andrzeja Dudę składającego wieniec w rocznicę rzezi wołyńskiej na polu na Wołyniu, gdzie kiedyś znajdowała się polska wieś; widać też prezydenta spotykającego się z powstańcami warszawskimi, a także odsłonięcie na pl. Piłsudskiego w Warszawie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

"Służba polega również na tym, żeby się liczyć - tak jak żołnierz musi się liczyć z tym, że jak pójdzie bronić ojczyzny, to może polec, choć nie chce, choć nie chcą tego jego najbliżsi. Ale to jest służba. Służba ojczyźnie czasem pociąga za sobą ofiary. Ale muszą one być uczczone i Polacy, my wszyscy, musimy to rozumieć. Wierzę w to, że to zrozumienie, w naszym narodzie jest powszechne. Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy" - mówi prezydent.

Kancelaria Prezydenta przygotowała też podsumowanie aktywności pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Jak podkreślono, małżonka prezydenta bardzo chętnie odwiedza szkoły i placówki edukacyjne w całym kraju, biorąc udział w uroczystościach, projektach wychowawczo-edukacyjnych i warsztatach, w czasie których rozmawia z młodymi ludźmi o ich zaangażowaniu społecznym, pojmowaniu patriotyzmu, ale także o "uczniowskiej codzienności".

Agata Kornhauser-Duda aktywnie wspiera też inicjatywy promujące literaturę oraz czytelnictwo m.in. wraz z prezydentem co roku angażuje się w kampanię „Narodowe Czytanie” promując klasykę polskiej literatury.

Jak podkreśliła KPRP, pierwsza dama angażuje się też w problemy osób niepełnosprawnych, zaprasza do Pałacu Prezydenckiego ich przedstawicieli, a także odwiedza ośrodki specjalne oraz wspiera swoim patronatem inicjatywy propagujące integrację. Agata-Kornhauser-Duda odwiedziła też protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Małżonka prezydenta pełni też rolę Ambasadorki Walki z Rakiem Piersi w Polsce. Została uhonorowana Bursztynowym Łukiem Amazonki, odznaczeniem dla osób szczególnie zasłużonych dla stowarzyszenia.

Pierwsza Dama już trzeci rok wspomaga Fundację „Akogo?”. W 2018 roku Honorowym Patronatem Pierwszej Damy została objęta Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca światowych osiągnięć w pracach nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów, która odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.

Kancelaria przypomniała, że małżonka prezydenta aktywnie wspiera również wcześniaki. Co roku w geście solidarności, w Światowym Dniu Wcześniaka, Pałac Prezydencki zostaje podświetlony na fioletowo, a Agata Kornhauser-Duda uczestniczy w spotkaniach z maluchami, ich rodzicami, personelem medycznym, ekspertami czy pracownikami banków mleka kobiecego.

Ponadto Agata Kornhauser-Duda wsparła długofalowym patronatem honorowym kampanię społeczną „Zawał serca – czas to życie” zorganizowaną przez Śląskie Centrum Chorób Serca i Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Przypomniano również, że w Międzynarodowym Dniu Kobiet pierwsza dama zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielki służb i formacji mundurowych. W Sali Kolumnowej spotkało się 230 pań ze 115 jednostek z całego kraju.

Kancelaria zaznaczyła, że para prezydencka uczestniczyła również w kampaniach pomocowych Caritas oraz WOŚP.

Jak wyliczyła Kancelaria Prezydenta, pierwsza dama odbyła do tej pory 150 indywidualnych wizyt krajowych, 42 wizyty zagraniczne, przyjęła 20 delegacji zagranicznych i odbyła 135 spotkań w Pałacu Prezydenckim. Ponadto wystosowała 118 oficjalnych listów okolicznościowych, wsparcie ponad 90 inicjatyw charytatywnych, 227 inicjatyw objęła honorowym patronatem w tym 11 patronatem długofalowym.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska