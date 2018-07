"Prosimy o Waszą uwagę, mając na względzie wybitnych, odważnych ludzi, którzy walczyli o wolność w bloku wschodnim. Ci ludzie wiele poświęcili za wolność słowa i sztuki. Rozumieli, że dla obrony wolności sądy muszą być niezależne. To był jeden z ważnych celów ich walki. Znaliście takie osoby, Vaclav Havel był jedną z nich" - napisał Wałęsa w liście, który opublikował na Facebooku w przeddzień koncertu The Rolling Stones. "Dzisiaj owoce ich pracy są zagrożone" - dodał.

W dalszej części listu b. prezydent zaznacza, że władza w Polsce "chce zniszczyć niezależność sądów" najpierw przejmując trybunał Konstytucyjny, a "teraz wbrew konstytucji" zwalniając sędziów Sądu Najwyższego, "aby wprowadzić marionetki".

"Wiele osób w Polsce broni wolności, ale potrzebuje wsparcia. Jeśli możecie powiedzieć, lub zrobić cokolwiek, będąc w Polsce, będzie to dla nich naprawdę dużo znaczyć - zwrócił się z apelem do członków zespołu Lech wałęsa.

The Rolling Stones wystąpią w niedzielę na stadionie PGE Narodowym w Warszawie w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Koncert będzie czwartym występem Stonesów w Polsce. Ostatni raz zespół zagrał w naszym kraju w 2007 r. Wcześniej wystąpił w 1998 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w 1967 r. na dwóch koncertach w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Legendarny zespół rockowy The Rolling Stones powstał w 1962 r. z inicjatywy Briana Jonesa, nieżyjącego pierwszego lidera i gitarzysty. Pierwszy oficjalny występ grupy w składzie: Jagger, Jones, Richards, Taylor i Stewart (ze wsparciem Micka Avoryego na bębnach) odbył się w lipcu 1962 r. w londyńskim Marquee Club. Zagrali jako "The Rollin’ Stones". Wkrótce do zespołu dołączyli Charlie Watts i Bill Wyman, a z nazwy zniknął apostrof.

Ich debiutancki album, wydany w 1964 r., zyskał ogromną popularność w Wielkiej Brytanii. W 1965 r. sukcesem zakończyła się ich amerykańska trasa, podczas której powstał kultowy przebój "(I Can’t Get No) Satisfaction".

W 1968 r. nagrali skandalizujący utwór "Sympathy For The Devil". Ich kolejna światowa trasa koncertowa odbyła się na początku lat 70. XX w. W 1975 r. miejsce Micka Taylora w zespole zajął Ronnie Wood. Sześć lat później zespół nagrał album "Tattoo You" z hitem "Start Me Up".

W 1986 r. The Rolling Stones otrzymali nagrodę Grammy za całokształt twórczości, a trzy lata później zostali przyjęci do Rock And Roll Hall Of Fame. W 2001 r. Mick Jagger otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety II.

Ostatni album studyjny zespołu pt. "Blue & Lonesome" ukazał się w grudniu 2016 r.