Projekt przygotowało Ministerstwo Energii.

W projekcie doprecyzowano zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z umieszczeniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Wskazują one jednoznacznie, że umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach nie należących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych). W ocenie autorów projektu, umieszczenie tej infrastruktury nie oznacza zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Samo usytuowanie takiej infrastruktury ma być neutralne pod względem podatkowym.

W praktyce dochodzi do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia. Przykładowo grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej – podatkiem od nieruchomości, według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą.

Chodzi o wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest ta infrastruktura przez wskazanie, że korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem – nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości.

Jednym z ważniejszych efektów wprowadzanych zmian - jak wskazuje projektodawca - ma być niedopuszczenie do drastycznego wzrostu cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz przesyłowych energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorców, itp.). Chodzi o niedopuszczenie do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa (gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska