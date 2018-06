Andrzej Celiński (ur. w 1950 r.) był związany z SLD w latach 1999-2004; w latach 2001-2002 - był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera. W 2004 r. odszedł z SLD i wraz z m.in. Markiem Borowskim założył Socjaldemokrację Polską (SdPl). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat poselski z listy koalicji Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Unia Pracy, Partia Demokratyczna). Później związał się z Partią Demokratyczną, której był szefem w latach 2012-2015. Obecnie Celiński pozostaje bezpartyjny.

W okresie PRL Celiński działał w opozycji demokratycznej, był m.in. sygnatariuszem listu w obronie robotników z Radomia i Ursusa i współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. W latach 1989–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był m.in. senatorem (1989-1993), a później posłem (1993-1997), wybranym z listy Unii Demokratycznej.

Według informacji PAP ze źródeł zbliżonych do władz partii przedstawiciele warszawskiego SLD mogą też rozważać kandydaturę wiceszefa Sojuszu i b. warszawskiego radnego (w latach 2006-2014; od 2010 był wiceprzewodniczącym rady miasta) Sebastiana Wierzbickiego (ur. w 1977 r.). Wierzbicki, który obecnie zasiada w zarządzie Pałacu Kultury i Nauki, był kandydatem SLD na prezydenta stolicy w poprzednich wyborach samorządowych. Zdobył wówczas 4,14 proc. głosów.

Pod koniec maja na giełdzie możliwych kandydatów Sojuszu na prezydenta Warszawy pojawiło się nazwisko radnej mazowieckiego sejmiku i b. szefowej struktur SLD na Mazowszu Katarzyny Piekarskiej. O tym, że prowadzone są z nią rozmowy o ewentualnym starcie mówił m.in. przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Informację o tym, iż nie będzie ubiegała się o start, zamieściła na Facebooku; potwierdziła ją dla PAP rzeczniczka ugrupowania Anna-Maria Żukowska.

Katarzyna Piekarska to b. wieloletnia posłanka SLD. Kilkukrotnie pełniła też wysokie funkcje partyjne, w tym wiceprzewodniczącej Sojuszu. W wyborach prezydenckich 2005 r. kierowała sztabem Włodzimierza Cimoszewicza. Przed wstąpieniem do Sojuszu należała m.in. do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD), Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Do klubu SLD wstąpiła w 1997 r., za namową Leszka Millera. W późniejszych latach działała także w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Młode Kobiety w Polityce oraz Polskim Czerwonym Krzyżu.

W latach 2008-2012 Piekarska była szefową mazowieckich struktur SLD. W 2012 r. dość niespodziewanie w wyborach na to stanowisko kilkoma głosami pokonał ją obecny lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Po tej porażce wyrażała w mediach krytyczne opinie na temat sytuacji w partii, wskazując m.in. na niską reprezentację kobiet w gronie szefów regionów. Później kojarzona była z projektem Zjednoczonej Lewicy - uformowanego w 2015 r. koalicyjnego komitetu wyborczego ugrupowań lewicowych, na czele z SLD i Twoim Ruchem, która nie przekroczyła ostatecznie ośmioprocentowego progu i nie znalazła się w Sejmie. W ostatnich wyborach parlamentarnych była "dwójką" - po Barbarze Nowackiej - na warszawskiej liście wyborczej ZL do Sejmu.

W 2016 r., po wyborze Włodzimierza Czarzastego na funkcję szefa Sojuszu, Piekarska wzięła udział w spotkaniu założycielskim utworzonego przez Nowacką stowarzyszenia Inicjatywa Polska, które zrzesza dziś m.in. szereg polityków związanych z inicjatywą Zjednoczonej Lewicy oraz samorządowców wywodzących się z SLD.

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), b. polityk Platformy Obywatelskiej i b. wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Swojego kandydata ma też wystawić m.in. Ruch Bezpartyjni, a także ruchy miejskie skupione wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Podzielony ws. startu w Warszawie jest ruch Kukiz'15; o ile sympatię do lidera Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka i gotowość poparcia go deklarował sam Paweł Kukiz, o tyle znaczna część polityków jego ugrupowania chce wystawić własnego kandydata na prezydenta stolicy. Według nieoficjalnych informacji PAP największe poparcie w klubie Kukiza ma kandydatura posła Marka Jakubiaka.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.