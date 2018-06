„Mam nadzieję, że ten pojazd zmieni strukturę komunikacyjną naszej rzeczywistości. Chcemy zagospodarować lukę, która istnieje między pojazdami poruszającymi się po ziemi, czyli motocyklami, samochodami, a tymi które latają. Chcemy latać tuż nad budynkami, nad drzewami, po to żeby omijać korki i móc się szybko przemieszczać z miejsca na miejsce w naszej, bardzo ciasnej rzeczywistości” – powiedział PAP Czapkiewicz.

W Zakopanem zaprezentowano miniaturowy model maszyny. Pojazd jest przewidziany do lotów na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Planowana prędkość maszyny ma wynieść około 70-80 km na godzinę. Pojazd będzie napędzany motocyklowym silnikiem o pojemności 1300 cm sześciennych i 380 koni mechanicznych mocy z turbodoładowaniem, który pochodzi z motocykla Suzuki Hayabusa. Silnik napędza dwa główne śmigła o średnicy 1520 mm unoszące pojazd i zapewnia napęd generatorowi prądu, który zasila silniki elektryczne służące do stabilizacji i manewrów. Pełny bak paliwa ma wystarczyć na około 50 minut lotu.

„W wersji, którą obecnie testujemy, jako jednostkowa produkcja będzie to pojazd bardzo drogi. Będą to koszty rzędu kilkuset tysięcy zł za każdy egzemplarz. Kiedy będziemy produkować pojazdy na większą skalę, wtedy koszty zdecydowanie spadną, ale to nie będzie pojazd dla przeciętnego Kowalskiego” – mówił prezes Skynamo aerospace.

Pracy silnika i śmigieł będzie towarzyszył spory hałas i wiatr, ale jak zapewnia producent, kiedy rozwinie się technologia akumulatorów, będzie możliwe zastosowanie silników w pełni elektrycznych.

Projekt budowy prototypu maszyny jest finansowany między innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pojazd jest przeznaczony dla jednej osoby, ale producent w przyszłości zamierza skonstruować wersję większą maszyny, dwuosobową, albo pozwalającą na przewożenie większej ilości ładunku. Wszystkie zastosowania maszyny będą możliwe dopiero po określeniu warunków korzystania z tego pojazdu i zakończeniu certyfikacji wydawanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane potrwa do środy. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie.(PAP)

autor: Szymon Bafia