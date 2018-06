Jak podało MON, przyjęty przez Radę Ministrów dokument określa m.in. "kierunki modernizacji technicznej Wojska Polskiego" dotyczące: sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej, sprzętu dowodzenia i łączności, wyposażenia systemu obrony powietrznej, zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych, kołowych transporterów opancerzonych, średnich samolotów transportowych, okrętów i sprzętu morskiego, sprzętu elektronicznego oraz czołgów.

"Uchwała określa także kwestie związane m.in. z modernizacją systemów obronnych Sił Zbrojnych, zobowiązaniami, które wynikają z umów międzynarodowych, gromadzeniem i utrzymywaniem zapasów środków bojowych i materiałowych dla Sił Zbrojnych, szkoleniem, dyslokacją jednostek wojskowych i infrastruktury wojskowej oraz polityką kadrową" - czytamy w komunikacie resortu.

Jak podkreślono, przyjęty przez rząd dokument "stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych". "Następnym krokiem będzie wydanie zarządzenia wdrażającego w życie programu rozwoju Sił Zbrojnych oraz planów pochodnych, w tym Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026" - dodało MON.

Uchwała została opatrzona klauzulą niejawności.

Na początku maja szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową komisję obrony narodowej.

Według opozycji dokument ten - obok m.in. programu modernizacji technicznej armii - powinien był zostać wydany do końca 2016 r. Posłowie PO złożyli w lutym wniosek o przeprowadzenie kontroli w sprawie opóźnień przez NIK.

Zgodnie z ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP rząd, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej właściwej ds. obrony państwa, określa szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej armii co 4 lata, na podstawie głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa określanych przez prezydenta oraz zobowiązań przyjętych w ramach planowania obronnego NATO. Poprzednia uchwała ws. szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji armii (na lata 2013-2018) przyjęta została przez rząd we wrześniu 2012 r.