Siemoniak o ewentualnej liście Donalda Tuska do PE: Wielu życzyłoby sobie takiego projektu

Wielu ludzi życzyłoby sobie takiego projektu - w ten sposób wiceszef PO Tomasz Siemoniak odniósł się do doniesień prasowych jakoby Donald Tusk miał przed wyborami do PE w 2019 r. tworzyć wspólną listę opozycji. Zastrzegł jednak, że na razie to "projekt publicystyczny".