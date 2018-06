Czabański podkreślił w RMF24, że - jego zdaniem - powinien być nowy system finansowania mediów publicznych, bo abonament, który jest - "jest zły". "Obecny system abonamentowy jest niewydajny i niesprawiedliwy" - ocenił.

Jak tłumaczył poseł PiS, obecnie obowiązujący abonament jest "niewydajny", bo płaci go tylko 8 proc. gospodarstw domowych, a niesprawiedliwy ponieważ powstaje pytanie dlaczego tylko tyle procent gospodarstw ma płacić na media publiczne.

Czabański zapytany, kiedy abonament zostanie zlikwidowany i czym zostanie zastąpiony, odparł: "To jest pytanie do ministra kultury, nie do mnie".

Szef RMN mówił też, że media publiczne są po to, aby było w nich miejsce dla narracji innej niż narracja w mediach komercyjnych. "Media komercyjne kierują się niekoniecznie polską racją stanu" - stwierdził Czabański. Jak dodał, "nie neguje dobrej roli mediów komercyjnych".

Polityk PiS został zapytany, czy publiczna telewizja i radio to jest miejsce na "uprawianie kontrpropagandy". "(Media publiczne) nie powinny być propagandą, powinny pokazywać rzeczywistość" - oświadczył Czabański. Zaznaczył również, że media publiczne "równoważą rodzaj przekazu" na rynku.

Ocenił również, że media publiczne "popełniają błędy ale starają się oddać rzeczywistość".