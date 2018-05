Otwierając posiedzenie szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk poinformował, że celem programu jest wypracowanie takich rozwiązań, które w sposób zasadniczy polepszą jakość usług świadczonych przez administrację państwową. "Mamy osiągnąć to poprzez wzmocnienie, polepszenie kooperacji administracji państwowej z małymi i średnimi firmami" - powiedział minister.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przebudowę całej filozofii funkcjonowania państwa z punktu widzenia zamówień publicznych. "Do tej pory - można powiedzieć tak trochę prowokacyjnie - wielkie zamówienia na jakieś zmiany systemowe, systemy informatyczne, lądowały albo w dolinie Krzemowej w Kalifornii (...) albo u wielkich np. polskich firm. To też oczywiście najczęściej miało miejsce w kooperacji z wielkimi dostawcami informatycznymi z zagranicy" - powiedział premier.

"Tymczasem nam najbardziej zależy na małych i średnich polskich firmach, na polskich startupach" - podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby z jednej strony firmy te robiły coś w kraju - "made in Poland", ale z drugiej strony żeby to było także "made for Poland", czyli żeby było robione dla Polski.

Premier przypomniał, że doświadczenia z korzystaniem z innowacyjnych pomysłów informatycznych proponowanych w ramach Hackathonu ma resort finansów. "Wiem doskonale, że te małe polskie, zwinne firmy, startupy bardzo często mają znakomite pomysły. Chcemy takie mechanizmy rozwoju wdrożyć, żeby one miały większą szansę na pozyskiwanie zleceń. Na tym mi przede wszystkim zależy, na małych i średnich polskich podmiotach" - mówił premier.

Jego zdaniem chodzi o to, aby na "sprężeniu zwrotnym", współpracy między państwem a małymi polskimi firmami technologicznymi o zaawansowanych pomysłach technicznych, informatycznych, cyfrowych skorzystali zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. "W końcu państwo polskie jest największym zamawiającym, możliwym zamawiającym ze względu na budżet. Ale oczywiście wszystkie procedury, wszystkie mechanizmy zamówień publicznych są bardzo trudne dla tych małych firm" - zauważył Morawiecki.

Przyznał, że z materią taką rząd boryka się od co najmniej dwóch lat. "Ale chcemy, żeby ta modernizacja Polski (...) odbywała w we współpracy zwłaszcza z polskimi firmami, dla dobra wszystkich polskich obywateli" - podkreślił.

Morawiecki wyraził nadzieję, że pomysł, aby włączać firmy w prace i w różne procesy administracji publicznej, w tym samorządowej, doprowadzi "do wielu drobnych przełomów". "Wiele drobnych przełomów pozwoli nam wejść na wyższy poziom rozwoju technologicznego i za 10 lat Polska ma szansę być krajem wysokich technologii m.in. dzięki temu projektowi" - dodał. (PAP)

