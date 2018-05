Dla każdego z nas, też dla naszych byłych koleżanek i kolegów z Nowoczesnej, powinien być to dzień refleksji nad tym, po co przyszliśmy do Sejmu i dzięki komu tu jesteśmy - powiedziała w piątek PAP posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, komentując odejście z Nowoczesnej Ryszarda Petru.