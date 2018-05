Prezydent Andrzej Duda wręczył w piątek w Pałacu Prezydenckim akt mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceministrowi finansów Piotrowi Walczakowi. Natomiast minister finansów Teresa Czerwińska przekazała Walczakowi pamiątkowy kordzik (rodzaj sztyletu noszonego do munduru galowego).

Prezydent pogratulował nadinspektorowi dotychczasowych wspaniałych wyników w pracy. Podkreślił, że nadanie stopnia generalskiego (nadinspektor należy do korpusu generalskiego - PAP), to jeden z najprzyjemniejszych momentów prezydentury. Prezydent może wtedy - tłumaczył Duda - umożliwić człowiekowi służby wstąpienie do korpusu generałów Rzeczpospolitej.

"To moment spotkania i doceniania osoby absolutnie ponadprzeciętnej, bo tylko tacy ludzie oddani sprawie Rzeczpospolitej dostępują tego zaszczytu, aby być wyróżnieni awansem generalskim" - mówił prezydent. Dodał, że to także zaszczyt dla prezydenta, że może wręczyć nominację człowiekowi służby.

Prezydent przypomniał, że Walczak jest związany z służbą celną od 21 lat, przeszedł wszystkie próby, którym był poddawany, był dyrektorem w izbach celnych Łodzi i w Kielcach, brał udział w misjach zagranicznych na Ukrainie i w Mołdawii, w której tworzył mobilne grupy służby celnej.

"Pomagał pan sprawnie strzec interesów mołdawskiego państwa, tych interesów, które są tak ważne, tych interesów, które tak pięknie strzeże pan dla Rzeczpospolitej, z tak doskonałymi - można powiedzieć śmiało - w ostatnim czasie efektami" - zwrócił uwagę prezydent.

"Ta służba, którą pan realizuje w ramach swoich obowiązków w służbie celno-skarbowej, czy jako zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to służba o niezwykłym znaczeniu dla Rzeczypospolitej, po tej reformie, która została dokonana, i która pokazuje, że można usprawnić strzeżenie budżetu państwa, że można usprawnić ściągalność podatków, że można uszczelnić system podatkowy" - mówił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że jest to niezwykle ważne dla budowy nowoczesnego państwa, które będzie w stanie sprostać potrzebom obywateli. Zdaniem prezydenta dzięki pracy nowo mianowanego nadinspektora oraz pracy całego kierownictwa KAS "system może wypłacać chociażby 500 plus, tę wielką daninę podziękowania ze strony państwa polskiego dla rodzin wychowujących dzieci".

"Dzięki państwa pracy, ten system staje się coraz szczelniejszy" - dodał. "To dzięki pana, nadinspektorze, profesjonalizmowi, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat to wszystko jest możliwe" - powiedział prezydent, zwracając się do Piotra Walczaka.

"Cieszę się, że wkracza pan w progi swojej służby celno-skarbowej, jako jej generał, a zarazem wkracza pan do korpus generałów Rzeczypospolitej" - mówił prezydent. Podziękował Walczakowi za pracę, a jego najbliższym i rodzinie za wyrozumiałość, że przez lata "znosili pracę po godzinach i nieobecność". Duda wyjaśnił, że było to związane z służbą dla Rzeczpospolitej.

"Rodzina także służy Polsce" - podsumował.