- Rozmowy trwają, nie wykluczamy, że do takiego spotkania dojdzie, są takie starania, termin nie został jeszcze ustalony - powiedziała dziennikarzom Kopcińska, pytana o to, kiedy dojdzie do spotkania zespołów.

- Jest wysoce prawdopodobne, że do takiego spotkania w najbliższym czasie dojdzie - dodała. Kopcińska zaznaczyła, że "toczą się przygotowania".