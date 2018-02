"Dzisiaj kieruję gotowy projekt ustawy pod obrady rządu, a mówiąc ściślej - do Komitetu Stałego" - zapowiedział Jarosław Gowin w czwartkowym programie RZECZoPOLITYCE. Szef resortu nauki wyraził przy tym przekonanie, że projekt Konstytucji dla Nauki (określanej także mianem Ustawy 2.0) zostanie przyjęty przez rząd na początku marca i trafi do Sejmu.

"Niezależnie od kontrowersji, które pojawiają się wewnątrz naszego obozu, co do konkretnych rozwiązań - jestem przekonany, że tak jak wszystkie inne projekty, które przygotowałem w tej kadencji i ten zostanie zaakceptowany przez cały - czy nieomal cały - klub Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdził Gowin.

Pytany o pojawiające się wątpliwości m.in. w PiS, co do niektórych kluczowych zapisów ustawy, dotyczących rad uczelni czy inwestycji przede wszystkim w większe ośrodki akademickie odpowiedział: "Co do rad uczelni: to jest pewien paradoks, że środowiska akademickie, które na początku były temu bardzo przeciwne, teraz zaakceptowały to rozwiązanie" - powiedział Gowin. "To jest rozwiązanie, które ma przewietrzyć uczelnie trochę, doprowadzić do tego, żeby pojawili się na uczelni ludzie, którzy patrzą z zewnątrz, patrzą świeżym spojrzeniem. Jestem zaskoczony, że tego typu rozwiązanie jest kontestowane wewnątrz naszego obozu politycznego" - mówił.

Zarzut dotyczący inwestycji przede wszystkim w większe ośrodki akademickie ocenił jako bezzasadny. "Ta ustawa przeniknięta jest zasadą zrównoważonego rozwoju. Chcemy doprowadzić do powstania kilku, a w przyszłości kilkunastu uczelni, które będą na światowym poziomie. Ale zależy nam równocześnie, żeby podnosić poziom wszystkich pozostałych uczelni. Więc to na pewno nie będzie tak, że te czołowe uczelnie będą się rozwijały kosztem pozostałych" - podkreślił.

W poniedziałek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" zapytany został, czy projekt Ustawy 2.0 zyska akceptację PiS. "Po pierwsze słowo +konstytucja+ w tym przypadku to trochę tromtadracja ustawodawcza. A po drugie, nie ma zgody na tę ustawę" - podkreślił lider klubu PiS. Dodał przy tym, że w projekcie ustawy są elementy, które uważa za "nie do przyjęcia". "Mam na myśli pomysł, by jakieś rady biznesowo-samorządowe rządziły uczelniami. Podobnie nie można się zgodzić na oddanie całej władzy rektorom" - uściślił. Terlecki mówił też, że polskie szkolnictwo wyższe "rzeczywiście wymaga podniesienia poziomu kształcenia i badań", ale "tego nie można zrobić kosztem młodzieży, której nie stać na to, by studiować w dużych miastach".