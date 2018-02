Szumowski: skłaniamy się do przedłużenia umów na opiekę ambulatoryjną

Skłaniamy się do tego, by przedłużyć i aneksować umowy ze świadczeniodawcami na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) – powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wymaga to nowelizacji ustawy – zaznaczył.