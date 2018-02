Spotkanie ma służyć przygotowaniom do lipcowego szczytu sojuszu; ministrowie obrony NATO w listopadzie ub. r. uzgodnili powołanie nowych dowództw – odpowiedzialnego za dowodzenie siłami na obszarze Atlantyku i dowództwa wsparcia, które ma usprawnić sojuszniczą logistykę.

Jak powiedział cytowany na stronie NATO sekretarz generalny Organizacji Jens Stoltenberg, narada ministrów rozpocznie się od spotkania Grupy Planowania Nuklearnego, później mają zapaść decyzje dotyczące modernizacji struktury dowodzenia, w tym ustanowienia nowego dowództwa dla Atlantyku.

Jego zadaniem ma być ochrona szlaków komunikacyjnych miedzy Ameryką Północną a Europą oraz infrastruktury krytycznej, a także dowodzenie w razie kryzysu lub konfliktu. Jak zauważył Stoltenberg, 80 procent obszaru, za który odpowiada naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie, to morza.

Sekretarz generalny spodziewa się też decyzji w sprawie ustanowienia nowego dowództwa wsparcia, którego działanie ma zwiększyć mobilność wojsk i szybkość przerzutu sprzętu w Europie, a przez to podnieść zdolności do wspólnego odstraszania i kolektywnej obrony.

Ministrowie mają też przedstawić sprawozdania z działań i plany w sprawie zwiększenia wydatków na obronność, wydzielania wojsk do wspólnych misji i operacji oraz podnoszenia zdolności obronnych. W 2014 r. na szczycie w Newport kraje członkowskie ponowiły deklarację przekazywania co najmniej 2 proc. PKB na obronę. Stoltenberg zwrócił uwagę, że podczas gdy przed czterema laty z zadania tego wywiązywały się trzy kraje sojusznicze, w tym roku osiem ma osiągnąć cel 2 proc. PKB, a do 2024 r. - co najmniej 15 państw. Polska przeznacza obecnie na obronność 2 proc. PKB (odnoszonego do budżetu roku bieżącego, a nie poprzedniego), nakłady te mają wzrosnąć do co najmniej 2,5 proc. PKB w 2030 r.

Na środę jest także planowane spotkanie z wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiką Mogherini oraz krajami partnerskimi sojuszu, Szwecją i Finlandią na temat współpracy NATO i Unii.

W czwartek ministrowie mają podjąć decyzję w sprawie misji szkoleniowej w Iraku, która ma zacząć działać począwszy od lipcowego szczytu, omówią także dalsze zaangażowanie w Afganistanie.

Na warszawskim szczycie NATO w lipcu 2016 r. sojusznicy postanowili dokonać przeglądu struktury dowódczej w reakcji na nowe zagrożenia i wyzwania, w tym na agresywne działania Rosji. W listopadzie ub. r. państwa NATO zgodziły się co do potrzeby powołania nowych centrów dowodzenia i centrum operacji w cyberprzestrzeni. Nie przesądzono wtedy lokalizacji dowództw.

Ówczesny szef MON Antoni Macierewicz deklarował gotowość Polski do przyjęcia jednego z nowych dowództw; stanowisko to potwierdził w styczniu nowy minister obrony Mariusz Błaszczak.

W obecnej strukturze w NATO funkcjonują dwa dowództwa strategiczne - Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji, które mieści się w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) w Mons w Belgii oraz ulokowane w USA Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation, ACT). Na poziomie operacyjnym działają dwa dowództwa połączone - w holenderskim Brunssum i w Neapolu. Na zmianę pełnią one przez rok dyżur jako dowództwa sił odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF, które wydzielają siły bardzo wysokiej gotowości, tzw. szpicę).

Na niższych szczeblach funkcjonuje odziewięć dowództw korpusów, przewidzianych do dowodzenia korpusami złożonymi z sił liczących do pięciu dywizji oraz jednostkami wsparcia.

W dawnej strukturze funkcjonowało już strategiczne dowództwo sił sojuszniczych Atlantyku. Mieściło się ono USA. Zostało ono zlikwidowane w 2003 r. w ramach reformy po zakończeniu zimnej wojny, gdy sojusz odchodził od koncepcji dowództw skoncentrowanych na danym obszarze na rzecz struktur zdolnych dowodzić mobilnymi siłami przerzucanymi w dowolny rejon.(PAP)

autor: Jakub Borowski