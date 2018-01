Szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił w czwartek w Sejmie informację na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści. Zadeklarował m.in. „zero tolerancji” rządu „dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania, gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych”; zapowiedział wsparcie policji dla działań w kierunku delegalizacji stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”, której aktywność ujawnił w zeszłym tygodniu „Superwizjer” TVN24.

Podczas debaty poseł Marek Jakubiak powiedział, że Kukiz'15 złożył projekt przewidujący, że ścigany będzie również banderyzm. Ocenił, że był to jeden "z totalitarnych ustrojów, który doprowadził do setek tysięcy morderstw na obywatelach polskich".

Rzymkowski przypomniał na konferencji prasowej w Sejmie, że prawie półtora roku temu zakończyły się prace na poziomie komisji sprawiedliwości praw człowieka nad projektem nowelizacji ustawy o IPN autorstwa Kukiz'15. "Dwa projekty roboczo nazwane przez nas: o penalizacji banderyzmu i druga o ochronie godności czci narodu polskiego" - oświadczył poseł. Dodał, że w ubiegłym roku klub podjął próby, aby wznowić prace nad tymi projektami ustaw. "Wówczas PO i PiS ramię w ramię zablokowały ustawę, która zakazuje w Polsce propagowania ideologii ukraińskich nazistów, bo tak należy nazywać banderowców" - zaznaczył Rzymkowski.

"Nie chcemy tego w Polsce; chcemy, żeby do ideologii, którymi dotychczas zajmował się IPN w edukowaniu, zwalczaniu i penalizowaniu, oprócz nazistowskiej, hitlerowskiej i komunistycznej dodać jeszcze tę ideologię ukraińskich nacjonalistów i formacji ukraińskich kolaborujących z III Rzeszą niemiecką" - podkreślił.

Poseł Kukiz'15 zaapelował, by dyskusja nad projektem przebiegła merytorycznie i spokojnie oraz żeby głosowanie przebiegło tak, aby ustawa penalizująca nazizm ukraiński została uchwalona. "Nie mamy moralnego prawa zwracać uwagi Ukrainie, że panuje w jej szeregach gloryfikacja banderyzmu, skoro my w Polsce nie jesteśmy w stanie wpisać do naszego systemu prawnego jasnego przepisu, że nazizm ukraiński, czyli banderyzm jest potępiany przez Polskę i Polaków" - podkreślił Rzymkowski.

Projekt klubu Kukiz'15 dotyczy określenia definicji zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą i wprowadzenia możliwości prowadzenia, na podstawie art. 55 ustawy o IPN, postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu tych zbrodni.

Rządowy projekt noweli o IPN, którym Sejm również zajmie się w czwartek, dotyczy m.in. wprowadzenia unormowań prawnych umożliwiających skuteczną ochronę dobrego imienia RP, w tym nowego typu przestępstwa polegającego na przypisywaniu Polakom lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk