Starosta drawski: okręt podwodny "Kondor" byłby wspaniałą atrakcją turystyczną

Starosta drawski Stanisław Kuczyński chce, by wycofany ze służby w marynarce wojennej okręt podwodny +Kondor+ trafił do powiatu i stał się jedną z atrakcji turystycznych regionu. W środę o rekomendację w tej sprawie zwrócił się do marszałka województwa.