Jak podkreślono, nowe ograniczenie zostanie wprowadzone 5 marca i będzie obejmowało sprzedaż napojów o zawartości ponad 150 mg kofeiny na litr, tym samym wykluczając najpopularniejsze marki.

Dyrektor do spraw korporacyjnej odpowiedzialności społecznej Waitrose'a Simon Moore przypomniał, że zgodnie z istniejącymi regulacjami producenci tych napojów są prawnie zobowiązani do umieszczenia na opakowaniu informacji, że nie są one rekomendowane dla dzieci.

"My zdecydowaliśmy się na to, aby proaktywnie wcielić w życie tę wskazówkę, szczególnie w obliczu częstych obaw dotyczących wpływu tych napojów na osoby poniżej 16. roku życia" - tłumaczył.

Brytyjski związek zawodowy nauczycieli NASUWT pochwalił decyzję sieci, podkreślając w komunikacie, że w ubiegłorocznym badaniu wśród jego członków ponad 10 proc. badanych wskazało na częstą konsumpcję napojów energetyzujących jako kluczowy powód złego zachowania uczniów. Jak dodano, często odbija się to także na wynikach nauczania.

Sekretarz generalny organizacji Chris Keates ocenił decyzję Waitrose'a za "pozytywną" i "odpowiedzialną", dodając, że "ma nadzieję, że inne sieci handlowe nie tylko postąpią tak samo, ale zachęcą rząd do stworzenia narodowych wytycznych dotyczących rekomendowanego poziomu spożycia kofeiny przez dzieci".

Keates ostrzegł, że występuje "chroniczny brak świadomości dotyczący efektów spożycia tych napojów" wśród uczniów i rodziców.

Waitrose to ósma z największych sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii; ma ona około 5 proc. udziałów w rynku.

