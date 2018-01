Prokuratura w Białymstoku przejęła wznowione śledztwo ws. automatów do gier hazardowych

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku przejęła do prowadzenia - wznowione po umorzeniu - śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier. Śledczy sprawdzają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez kilku urzędników resortu finansów.