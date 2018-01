Przyjęcie do DPS osoby bez jej zgody wymaga orzeczenia sądu

Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymaga orzeczenia sądu - przewiduje nowelizacja, która w poniedziałek weszła w życie. Osoby przebywające w DPS co najmniej co pół roku będą miały wykonane badania stanu zdrowia psychicznego.