"Wczoraj kolejna osoba zmarła z powodu wychłodzenia. To już 15 osób od 1 listopada. Reagujcie, gdy wiecie o kimś, kto może potrzebować pomocy" - napisało na twitterze RCB.

Wychłodzenie (hipotermia) występuje, gdy temperatura ciała spada poniżej 36,6 st. Lekkie wychłodzenie grozi przeziębieniem, silne, gdy temperatura ciała spada poniżej 28 st. – śmiercią. Do hipotermii może dojść, gdy długo przebywamy w bardzo niskiej temperaturze lub w wodzie, która ochładza organizm 20 razy szybciej niż powietrze.

Pierwszymi objawami wychłodzenia są dreszcze. Zgodnie z zaleceniami RCB, w przypadku ich występowania należy znaleźć miejsce, gdzie można się ogrzać, bądź założyć kolejne warstwy odzieży. Kiedy oprócz dreszczy występuje jeszcze drżenie mięśni, osłabienie, zawroty głowy i dezorientacja – mamy do czynienia z łagodną hipotermią (temperatura ciała spada do 35, 34 st.). Człowiek jest jeszcze w stanie samodzielnie podjąć działania by się ogrzać (rozpalić ogień, założyć kolejną warstwę odzieży). Pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu, ponieważ sprzyja on wychładzaniu organizmu.

RCB zaleca, by osobę wychłodzoną rozgrzać – powoli i stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia krążenia (w hipotermii jest ono spowolnione) i dotarcie lodowatej krwi do serca, co mogłoby zatrzymać krążenie. Z tego samego powodu nie należy rozcierać ciała. Najlepiej osobę wychłodzoną rozebrać z zimnego ubrania, otulić kocami i podawać ciepłe płyny, ale tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna. Należy też przykładać do głowy szyi, pleców i ud coś ciepłego. Gdy osoba jest nieprzytomna należy zacząć ją ogrzewać i niezwłocznie wezwać pomoc. Gdy nie oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba rozpocząć akcję reanimacyjną i prowadzić ją aż do przyjazdu lekarza.

By zapobiec wychłodzeniu RCB zaleca: ubieranie się stosownie do temperatury na zewnątrz, noszenie ciepłego obuwia, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami, ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniające czoło i uszy (RCB zastrzega, żeby nie zasłaniać twarzy szalem, ponieważ pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń), posmarowanie odkrytych części ciała kremem ochronnym lub wazeliną (szczególnie dotyczy to dzieci), być ciągle w ruchu, jeśli komuś zaczyna być zimno oraz nie spożywać alkoholu na zimnie.

autor: Paweł Dembowski