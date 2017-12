„Jodełka pochodzi z Doliny Chochołowskiej. Rosła w lesie naszej wspólnoty. Wśród drzewek jest wiele dorodnych jodełek, ale ta była najpiękniejsza i najpiękniej pachnie. Jest świeża, została ścięta kilka dni temu. Rosła w ciężkich warunkach, na wysokości ponad 1 tys. m n.p.m.” – powiedział Jan Piczura, kierownik Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi z Witowa.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula podkreślił, że górale, ofiarując choinkę wadowickiej placówce, nawiązują do tradycji przekazywania przed laty drzewek do Watykanu. Jodełki zawozili papieżowi w latach 1997-2004. „W Boże Narodzenie gromadzimy się wokół choinki. Ona łączy. Było naszą góralską tradycją, by z miłością pojechać do Jana Pawła II z choinką i stworzyć rodzinną atmosferę, aby poczuł się jak w Polsce, jak w górach, jak w Zakopanym. To na pewno dodawało mu sił. Przekazując ją teraz do muzeum, chcemy podtrzymać tę tradycję, ale i pamięć o naszym św. Janie Pawle II” – wyjaśnił.

Dyrektor Muzeum ks. Jacek Pietruszka zaznaczył, że choinka stanęła w salonie mieszkania Wojtyłów. „W tym pokoju przez wiele lat odbywała się wigilia Wojtyłów. Raz radośniejsza, gdy żyła jeszcze mama, później smutniejsza, ale już pełna nadziei, bo ojciec zaprowadził młodego Karola do Kalwarii Zebrzydowskiej i powiedział: teraz to będzie twoja matka” – powiedział duchowny.

Ks. Pietruszka, dziękując za choinkę, podkreślił, iż jest to „dar serc od tych, o których Ojciec Święty mówił, że zawsze można na nich liczyć, czyli podhalańskich górali”.

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II mieści się w kamienicy, w której mieszkali Wojtyłowie, a w 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Powstało w 1984 r. W 2010 r. rozpoczęła się jego przebudowa. Ponownie zostało otwarte wiosną 2014 r.

Ekspozycja jest opowieścią o Karolu Wojtyle - od urodzenia do śmierci. Jej sercem jest mieszkanie rodziny. To pierwsza ekspozycja narracyjna o Janie Pawle II na świecie. Zobaczyć można m.in. elementy oryginalnego wyposażenia mieszkania Wojtyłów i osobiste rzeczy papieża. Wśród eksponatów jest pistolet, z którego Ali Agca strzelał do Jana Pawła II. (PAP)

autor: Marek Szafrański