PGNiG liczy na 4 kontrakty na dostawę LNG do stacji regazyf. w ciągu 2 miesięcy



Skórcz, 25.10.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce podpisać co najmniej cztery kontrakty na dostawę LNG do stacji regazyfikacyjnych obsługujących przedsiębiorstwa i gminy w ciągu najbliższych 2 miesięcy, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.



"Myślę, że co najmniej cztery takie kontrakty podpiszemy w ciągu dwóch miesięcy. Większość z nich będzie na Podlasiu, gdzie dostęp do sieci gazowej jest trudny. Firmy, z którymi możemy takie umowy podpisać są z branż takich jak przetwórstwo żywności i drobne przetwórstwo chemiczne" – powiedział Woźniak dziennikarzom.



Wyjaśnił, że mogą to być inwestycje, w których stacja będzie obsługiwała zakład produkcyjny, w tym takie, w których korzystać będą także gminy.



"Układy są różne, będą też takie, w których będziemy współuczestniczyć w inwestycji" – powiedział wiceprezes.



Wskazał, że pozyskiwaniem takich "wyspowych" projektów na dostawę LNG zajmuje się spółka zależna PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG OD podpisał dziś umowę, na podstawie której będzie dostarczać skroplony gaz ziemny (LNG) do rozbudowywanej stacji regazyfikacji w Skórczu. Dzięki tej inwestycji na terenie przedsiębiorstwa Igloteksu w Skórczu powstanie elektrociepłownia o mocy 2,5 MWe.

