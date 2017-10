Premier pytana o oczekiwanie deklarowania przez kraje członkowskie kwot wsparcia funduszu powierniczego UE dla Afryki odpowiedziała, że polski rząd podjął już decyzję w tej sprawie.

"Przeznaczymy dodatkowe 30 mln zł, ponieważ wywiązaliśmy się już ze swojej wpłaty, którą wcześniej zadeklarowaliśmy, czyli ponad 1 mln euro, i w tej chwili będziemy wpłacać 30 mln, czyli blisko 7 mln zł" - poinformowała Szydło.

"To jest z tego, co wiem w tej chwili, najwyższa kwota zadeklarowana przez państwo członkowskie. Dodatkowo będziemy wpłacali do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rozwój państw afrykańskich na Bliskim Wschodzie, również Bałkanów Zachodnich, 50 mln euro" - dodała szefowa rządu.

W funduszu powierniczym UE dla Afryki znajdują się obecnie środki w wysokości ok. 3,5 mld euro, z czego państwa członkowskie zadeklarowały wpłaty na 175 mln, a reszta pochodzi z unijnego budżetu.