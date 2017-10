Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Damian Patecki poinformował PAP, że pismo do prezydenta zostało wysłane w środę.

Powiedział, że protestujący chcą zwołania "okrągłego stołu w ochronie zdrowia z udziałem polityków wszystkich opcji politycznych, zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych, celem wypracowania rozwiązań, które będą funkcjonować dłużej niż tylko jedną kadencję parlamentarną".

"We wszystkich krajach, które mają dobrze funkcjonujące systemy ochrony zdrowia, doszło do jakiejś formy konsensusu co kierunku reform i każdy następny rząd realizował plan. Nie da się zmieniać ochrony zdrowia dorywczo, w ciągu 4 lat, od jednej kadencji do drugiej" - powiedział Patecki.

W środę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński pytany w radiu Zet, czy prezydent włączy się w rozmowy ws. protestu, powiedział, że Andrzej Duda ma nadzieję, iż dwie strony są w stanie usiąść do rozmów i dojść do kompromisu. "Podstawą tego, żeby dojść do kompromisu, są rozmowy" - podkreślił.

"Trzeba wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, które w tej chwili są. Naszym zdaniem nie wyczerpały się możliwości rozmowy między stroną rządową a strajkującymi" - powiedział Łapiński.

Rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także w Szczecinie i Łodzi. W poniedziałek Porozumienie Zawodów Medycznych, które tworzy kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia, poinformowało o rozszerzeniu protestu rezydentów na inne zawody medyczne.

Protestujący domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Chcą też, by lekarz rezydent zarabiał 1,05 średniej krajowej, a przepisy regulujące minimalne wynagrodzenia innych pracowników medycznych były renegocjowane.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie zapewniał, że jest gotów na dalsze rozmowy z protestującymi. W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. W 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB.

Resort zdrowia zwraca też uwagę, że zgodnie z przyjętą już ustawą wynagrodzenia pracowników służby zdrowia będą stale wzrastać. MZ zaproponowało też, by rezydenci odbywający szkolenie w deficytowych dziedzinach medycyny otrzymywali tzw. dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł brutto.