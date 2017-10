"Ten protest (...) spełnił swoje zadanie, bo służba zdrowia jest na pierwszych stronach gazet, o finasowaniu służby zdrowia wszyscy rozmawiamy i to jest dobrze. Myślę, że w jakimś sensie także lekarze rezydenci protestujący powinni to dostrzec, że to jest ich sukcesem także - rząd był zdeterminowany do różnych działań, ale można powiedzieć, że to jest jeszcze dodatkowy argument za tym, żeby te działania podejmować" - powiedział Radziwiłł.

Minister podkreślił, że w rozmowach o ochronie zdrowia poza rezydentami powinni także uczestniczyć związkowcy, pracodawcy i pacjenci. "I ten dialog toczy się nieustannie" - zapewnił.

Przypomniał, że w ciągu ostatnich lat członkowie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia wielokrotnie rozmawiali z rezydentami, takie spotkania były także po rozpoczęciu protestu. "My się lubimy, szanujemy wzajemnie i te rozmowy na większość tematów odbywają się w sposób niezwykle konstruktywny" - zapewnił. Wskazał, że jednym z głównych tematów tych rozmów jest kształcenie podyplomowe lekarzy.

Rezydenci prowadzą protest od 2 października; w poniedziałek o dołączeniu do niego zdecydowało Porozumienie Zawodów Medycznych.