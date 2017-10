Jak przekazał PAP w środę rzecznik wielkopolskie policji mł. insp. Andrzej Borowiak, dwa tygodnie temu do Komendy Policji w Gostyniu zgłosili się rodzice 13-letniej dziewczynki. "Ojciec dziecka powiedział, że jego córka ma profil w mediach społecznościowych i za pośrednictwem tego profilu nagabuje ją od jakiegoś czasu pewien mężczyzna" – powiedział Borowiak.

Jak dodał, ojciec dziewczynki zapoznał się z internetową korespondencją i przez jakiś czas podszywał się pod córkę w rozmowach z mężczyzną. "Okazało się, że to 23-letni mieszkaniec okolic Gostynia. Mężczyzna, poza swoim autentycznym, miał trzy inne fałszywe konta na portalu społecznościowym. Dziewczynka w wiadomościach do niego pisała, że ma 13 lat, więc mężczyzna wiedział, w jakim jest wieku. Mimo to, treść tych wiadomości miała charakter seksualny. Namawiał ją do zrobienia i przesłania mu swoich zdjęć w +seksownej bieliźnie i seksownych pozach+. Miał ją też namawiać do spotkania i przesyłał jej m.in. linki do stron pornograficznych" – podkreślił Borowiak.

Po zgłoszeniu sprawy przez rodziców dziewczynki, funkcjonariusze wszczęli postępowanie i rozpoczęli działania operacyjne. Po wytypowaniu mężczyzny, został on zatrzymany i w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna od ok. roku utrzymywał kontakt z ok. 50 dziewczynkami z całej Polski. W jego domu policja zabezpieczyła m.in. sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze będą też próbowali dotrzeć do pozostałych dziewczynek. Jak wskazał Borowiak "wszystko wskazuje na to, że te jego internetowe kontakty miały podobny charakter i podobny sposób działania".

Mężczyzna usłyszał już zarzut składania propozycji seksualnych za pośrednictwem internetu i udostępniania treści pornograficznych.

23-latek został objęty dozorem policyjnym; musiał też wpłacić 5 tys. zł poręczenia majątkowego.(PAP)

autor: Anna Jowsa

edytor: Anna Małecka