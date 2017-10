Jaki był pytany w przerwie rozprawy komisji weryfikacyjnej, kiedy zostanie zaprezentowany jego projekt "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej.

"Do końca tygodnia, tak jak obiecałem, na pewno będzie; nie będzie specjalnej konferencji, będzie opublikowany u nas na BIP-ie (Biuletynie Informacji Publicznej - PAP). On już jest w konsultacjach resortowych" - powiedział Jaki.

Dodał, że projekt "tak naprawdę jest gotowy", tylko przez środową rozprawę komisji weryfikacyjnej i brak czasu nie mógł go "sczytać". Powiedział, że być może zrobi to w środę wieczorem, a jeżeli nie, to do końca tygodnia.

Główne założenia "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej Jaki przedstawił w ub. tygodniu. Zgodnie z zapowiedziami, projekt będzie przewidywał m.in. możliwość wypłaty odszkodowań w gotówce do 20 proc. wartości nieruchomości w chwili nacjonalizacji, zakaz zwrotów w naturze oraz brak możliwości zwrotu kamienic z lokatorami. Projekt zakłada również, że na złożenie roszczeń będzie przysługiwać rok; mają być one wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa.