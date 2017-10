Wcześniej na briefingu prasowym w ratuszu prezydent Warszawy zarzuciła Jakiemu manipulacje dot. wezwań na rozprawy komisji. W ten sposób odniosła się do jego ubiegłotygodniowej propozycji, że nie będzie wzywał jej na następne rozprawy w charakterze strony, jeśli ona stawi się w grudniu - jako świadek - na rozprawie dotyczącej Noakowskiego 16. Zaznaczyła, że nie wszystkie wezwania zostały wycofane.

"Ja składam nową propozycję pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Jeśli ma taki mętlik dotyczący tego, kiedy ma się stawić i w jakim charakterze, ja składam taką propozycję. Niech pani prezydent razem z zarządem PO ustali termin, kiedy by się chciała stawić na komisji i my ten termin przyjmiemy, czy to będzie dzień, czy to będzie noc, święta czy nie w święta. My ten termin przyjmiemy" - powiedział.

"Proszę bardzo karty na stół" - dodał.