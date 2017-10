Szef Nowoczesnej podczas piątkowej konferencji prasowej w Kielcach zapowiedział, że w wyborach samorządowych jego partia wystartuje samodzielnie. Sytuacja może jednak ulec zmianie, w przypadku wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej.

„Dlatego równolegle prowadzimy rozmowy koalicyjne, mówię tutaj o poziomie ogólnopolskim, ze wszystkimi oprócz sił skrajnych, czyli bez Kukiza i Razem” – podkreślił Petru.

Dodał, że Zarząd Krajowy Nowoczesnej będzie miał wpływ w regionach tylko w przypadku kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich. W pozostałych przypadkach decyzje będzie podejmował Zarząd Wojewódzki partii.

„Chcemy wystawić swoich kandydatów we wszystkich miastach wojewódzkich. W kilku chcielibyśmy wygrać. Ale jeszcze raz podkreślam, że nowa ordynacja może wiele zmienić” – podkreślił lider Nowoczesnej.

„Brak drugiej tury spowoduje, że trzeba będzie wygrać w pierwszej. Trzeba będzie dokonać takich wyborów kandydatów, aby w tej pierwszej turze mogli wygrać z kandydatami PiS, to oznacza potrzebę koalicji. Dlatego przygotowujemy się do startu samodzielnego, jednocześnie prowadząc rozmowy z innymi partiami. Koalicji nie wykluczam, co więcej, taki wariant wydaje się prawdopodobny” – nie ukrywał.

Petru podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się też do Konwencji Krajowej Nowoczesnej, która rozpocznie się 25 listopada w Warszawie. „Mam nadzieję ze wyjdziemy z niej wzmocnieni, z bardzo mocnym przekazem na przyszłość” – powiedział.

„Że Nowoczesna jest za tym, aby była wolność gospodarcza, swoboda handlu w niedzielę. W najbliższą niedzielę będziemy zbierać podpisy z petycją do posłów RP, aby nie podpisywali tej ustawy, nie głosowali za nią” – zapowiedział Petru. Dodał, że jego ugrupowanie jest też „za silną Polską w Unii Europejskiej, łącznie ze strefą euro”.

„Jesteśmy też za tym, aby w Polsce były przestrzegane swobody obywatelskie. Będziemy zgłaszać w najbliższych tygodniach ustawę o związkach partnerskich. Oczywiście będziemy też bronić samorządności, niezależnego sądownictwa i konstytucji” – podkreślił.

„Te trzy ostatnie elementy łączą wszystkie partie opozycyjne” – przypomniał lider Nowoczesnej.

Petru przebywał w piątek w Kielcach, gdzie wziął udział w Konwencji Regionalnej Nowoczesnej. Przewodniczącym ugrupowania w województwie świętokrzyskim został ponownie wybrany Mateusz Żukowski. (PAP)

autor: Janusz Majewski

edytor: Dorota Skrobisz