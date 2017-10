Prezes PiS ocenił, że sytuacja mediów, także w sensie gospodarczym jest nieprawidłowa. "Różne grupy, koncerny, czyli duże firmy medialne, kontrolują całe rynki, bo rynek medialny też jest podzielony na różne mniejsze" - mówił.

Jak ocenił, niektóre firmy medialne mają "ogromną przewagę" np. pod względem liczby emitowanych reklam.

"To jest wszędzie na świecie regulowane w państwach demokratycznych i to powinno być uregulowane także w Polsce" - stwierdził Kaczyński.

"Jeżeli ktoś sądzi, że to będzie oznaczało, że się jakoś radykalnie zmieni na naszą korzyść sytuacja w mediach, to się myli, tak nie będzie, ale nie będzie tego, co jest dzisiaj, bo to jest stan pod wieloma względami, także z punktu widzenia gospodarczego, bardzo szkodliwy. My powinniśmy konsekwentnie wychodzić z sytuacji, w której większość mediów, a w szczególności prasy, ale nie tylko prasy w Polsce, nie należy do Polaków, nie należy do polskich firm" - dodał prezes PiS.

Jak ocenił, jest to sytuacja nie do przyjęcia "w żadnym poważnym państwie europejskim". "Żadne duże państwo europejskie takiej sytuacji nie ma" - dodał Kaczyński.