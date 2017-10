MSWiA podało, że podczas misji zagranicznych do zadań polskich strażników granicznych należy głównie wykonywanie czynności związanych z rejestracją wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, badanie autentyczności dokumentów i zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granicy poza przejściami granicznymi.

W tym roku już 150 polskich strażników granicznych wzięło udział w pięciu misjach w Macedonii. Szósta zmiana (30 funkcjonariuszy) udała się do tego kraju 2 października – powrót do kraju zaplanowany został na 31 października. W 2017 r. przewidziana jest jeszcze jedna misja, która potrwa od 1 listopada do 3 grudnia – weźmie w niej udział kolejna grupa 30 funkcjonariuszy SG.

"Misje zagraniczne są wyrazem polskiej solidarności wobec partnerów z innych państw, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w misjach zagranicznych w ramach misji Frontexu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej), a także w ramach umów międzynarodowych (np. z Macedonią, a wcześniej także z Węgrami i Słowenią)" - podkreślił resort w komunikacie.

Polska współpracuje z Frontexem od początku jego istnienia, czyli od 2005 r. – corocznie na misje Frontexu wyjeżdża ponad 400 polskich strażników. Misje pełnione były głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech, ale również w Chorwacji, Rumunii czy na Litwie.

Jeśli chodzi o misje realizowane na podstawie umów międzynarodowych, to w 2016 r. uczestniczyło w nich 144 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej.