Po wybuchu w Ursusie policja zabezpieczyła ok. 30 nabojów

Ok. 30 starych nabojów zabezpieczyła policja podczas nocnej akcji w Ursusie - poinformowała PAP we wtorek rano podinsp. Magdalena Bieniak z komendy stołecznej policji. W poniedziałek wieczorem doszło do wybuchu w jednym z mieszkań.