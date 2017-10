Prof. Chybicka uważa, że Wrocław w walce ze smogiem jest zapóźniony co najmniej o 10 lat. "W ostatnich latach nic w tej kwestii właściwie nie zrobiono. (...) Dla mnie walka ze smogiem będzie absolutnym priorytetem" - mówiła.

Zdaniem kandydatki PO na prezydenta Wrocławia pierwszym działaniem powinna być dokładna inwentaryzacji pieców w stolicy Dolnego Śląska. Następnie – jako podkreśliła – powinny zostać wymienione piece węglowe złej jakości na piece gazowe, oraz tam gdzie to możliwe, doprowadzona do lokali sieć ciepłownicza. To, jak mówiła prof. Chybicka, będzie kosztować do 2023 r. miliard złotych. Pieniądze ma ten cel mają zostać pozyskane m.in. ze środków unijnych. Według PO koszt wymiany jednego pieca wraz z termomodernizacją lokalu to około 25 tys. zł.

Chybicka zapowiedziała również, pomoc najuboższym Wrocławianom w płaceniu rachunków za droższe ogrzewanie oraz zakup i montaż oczyszczaczy powietrza na wrocławskich żłobkach i przedszkolach.

W poniedziałek konferencję prasową poświęconą smogowi zorganizowali również wrocławscy politycy PiS.

Zdaniem radnego PiS Marcina Krzyżanowskiego samorząd Wrocławia nie wykorzystuje wszystkich możliwości do zwalczania smogu. "Nie wykorzystane jest w pełni takie dobre narzędzie, jak przyłączanie komunalnych kamienic do sieci ciepłowniczej. Np. w 2017 r. złożono trzy wnioski, a takich kamienic jest 1,3 tys. w mieście" - wyliczył Krzyżanowski.

Radny ocenił również, że wrocławski magistrat niewystarczająco informuje mieszkańców o możliwych sposobach zamiany pieców węglowych na inne źródła ciepła. "Oczywiście przyłączenie kamienicy do sieci to złożony i kosztowny proces. Jednak problem smogu nie rozwieje się z wiatrem. Za mało pieniędzy na ten cel miasto pozyskuje np. z unijnych funduszy, a w kolejnych latach będzie o takie środki coraz trudniej" - powiedział Krzyżanowski.

Posłanka PiS Mirosława Różecka-Stachowiak dodała, że klub prezydenta Rafała Dutkiewicza odrzucił zgłoszoną przez PiS propozycję uchwały, by komunikacja zbiorowa była darmowa w dniach, gdy jest smog.

Jej zdaniem, prezydent Dutkiewicz wyraża publicznie oczekiwanie, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien rozwiązać kompleksowo problemy ze smogiem.

"Rząd zjednoczonej prawicy sporo robi, nie mamy sobie w tej materii nic do zarzucenia. Dutkiewicz zorganizował w zeszłym roku igrzyska sportów nieolimpijskich, a pieniądze wydane na organizację imprezy można było wydać na przyłączenie kamienic do sieci ciepłowniczej" - powiedziała Stachowiak-Różecka.(PAP)

autorzy: Piotr Doczekalski, Roman Skiba

edytor: Patrycja Rojek-Socha