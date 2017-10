"To jest walka, to jest bitwa o Europę" - powiedział Rajoy. "W roku 2012 w Hiszpanii chodziło o euro. Wówczas wygrali Europejczycy. Teraz stawką są europejskie wartości, a my musimy tę walkę wygrać ponownie" - podkreślił hiszpański premier.

Jak zaznaczył, w Europie narasta fala populizmu. Wymienił w tym kontekście Brexit, Marine Le Pen we Francji, Nigela Farage'a w Wielkiej Brytanii i AfD w Niemczech. "Powstał narodowy populizm, który skierowany jest przeciwko europejskim wartościom, który łamie praworządność, kwestionuje prymat prawa i szacunek dla praw człowieka" - tłumaczył Rajoy.

Szef hiszpańskiego rządu zaapelował do przywódców krajów europejskich, by bronili jedności swoich narodów oraz przestrzegania ustaw i konstytucji.

"To jest walka, w której stawką są europejskie wartości" - zaznaczył. Przytoczył opinię byłego premiera Francji Manuela Vallsa, że jeśli pozwolimy na odłączenie się Katalonii od Hiszpanii, w innych częściach kontynentu dojdzie do podobnych zjawisk.

"Nie potrzebujemy pośredników" - powiedział Rajoy. Jak dodał, "ci, którzy złamali prawo i postawili się ponad prawem, muszą zmienić swoje stanowisko". "Jedność Hiszpanii nie może być przedmiotem negocjacji" - zastrzegł premier.

1 października regionalny rząd Carlesa Puigdemonta zorganizował referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Odbyło się ono mimo zawieszenia przez Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii ustawy o plebiscycie. W referendum wzięło udział ok. 43 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Katalonii i ponad 90 proc. uczestników opowiedziało się za odłączeniem się regionu od reszty kraju.

W sobotę i niedzielę setki tysięcy ludzi protestowały na ulicach hiszpańskich miast przeciwko planom secesji. Zorganizowano też wiece poparcia dla dialogu pomiędzy rządami Rajoya i Puigdemonta.