W piątek wieczorem zakończyło się trzecie już spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS ws. reformy sądownictwa. Rozmowa trwała dwie godziny i dotyczyła m.in. prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które w ubiegłym tygodniu trafiły do marszałka Sejmu. Rzeczniczka PiS poinformowała po spotkaniu, że PiS poszedł na "ogromne ustępstwa", jeśli chodzi o prezydenckie projekty dotyczące SN i KRS.

Na piątkowym briefingu po spotkaniu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że w najbliższym czasie klub PiS zamierza zgłosić poprawki do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Jak dodał, prezydent zadeklarował, że odniesie się do poprawek, kiedy otrzyma je na piśmie.

"Bardzo cieszę się, że spotkanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, bo to jest w tej chwili bodaj najważniejsza reforma (sądownictwa), jaką przeprowadzamy w naszym kraju. Zgodnie ze wszelkimi regułami poprawki, które ma prawo nanieść klub parlamentarny, będą przedstawione panu prezydentowi i nad tymi poprawkami będzie po prostu rzetelna debata" - powiedziała Kempa w Polsat News.

Zaznaczyła, że ustaw o SN i KRS nie można "nowelizować po kilka razy w ciągu roku, dwóch lat, czterech". "To poważna sprawa, jest więc i poważna dyskusja"- zauważyła.

Pytana, czy jest w PiS "oczekiwanie, że prezydent skapituluje i przywróci projekt przygotowany przez ministra sprawiedliwości", Kempa powiedziała, że "to jest bardziej przedmiotem spekulacji i takiego podnoszenia pewnej temperatury". "Ta reforma jest na tyle ważna, by ją porządnie wydyskutować, zwłaszcza te czynniki, które są najważniejsze, czyli decyzyjne w tej materii, ze sobą rozmawiają. I to jest ważne dla tej reformy, naprawdę dobre dla niej" - mówiła.

Kempę spytano też, czy wybór sędziów do KRS jest kością niezgody między prezydentem a PiS. "To nie jest kość niezgody, tylko kwestia fundamentalna, bo od tego będzie zależało powodzenie i kwestie dotyczące skuteczności tej reformy. Bo można reformować bardzo powierzchownie (...) a tego chcemy uniknąć"- zaznaczyła szefowa kancelarii premiera.

Pytana, czy jest spór kompetencyjny między ministrem sprawiedliwości, a prezydentem powiedziała, że "nie do końca jest tak, bo tu wszystkie czynniki mają swoje kompetencje i umocowanie".

Kempę dopytywano, czy do reformy sądownictwa potrzebny jest "reset kadrowy" w SN, szefowa kancelarii premiera powiedziała, że "potrzeba jeszcze wielu refom, które minister sprawiedliwości przygotowuje". Jednocześnie wskazała, że jej zdaniem "wszelkie reformy są uzależnione od kondycji KRS i SN, wszystkie inne są ich pochodną".

Szefową kancelarii premiera spytano też o opinię SN, dotyczącą prezydenckiego projektu dot. Sądu Najwyższego.

Prezydencki projekt o Sądzie Najwyższym można określić jako "lepszy" jedynie w zakresie, w jakim nie doprowadza do jednoczesnego usunięcia wszystkich sędziów - ocenił SN. Jego zdaniem dwie nowe izby SN, to w istocie dwa odrębne i niezależne sądy kontrolujące również SN.

"SN jest raczej nieobiektywny, bo sprawa go dotyczy. Dobry obyczaj, a także prawo również w innych tego typu wypadkach, kiedy sądzi się o samym sobie nakazuje się wstrzymać, albo się wyłączyć" - oceniła Kempa.