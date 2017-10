Na pytanie, jak scharakteryzuje relacje MON z ośrodkiem prezydenckim, Szatkowski odpowiada: "Atmosfera mogłaby być rzeczywiście nieco lepsza. Jeśli chodzi o poziom roboczy, to są różne obszary i w niektórych, np. przy przygotowaniu do ćwiczenia +Kraj+, współpracowało nam się dobrze. Choć jednocześnie, np. przy pracy nad strategicznym przeglądem obronnym (SPO), do której zaprosiliśmy BBN, zwłaszcza w drugiej części prac nad tym dokumentem, mamy jako MON wątpliwości co do stylu tej współpracy – zwłaszcza przekazywania uwag przez BBN".

Wiceminister dodał, że chodzi o to, iż o uwagach resort dowiaduje się z mediów, co nie służy "konstruktywnemu rozwiązaniu danych kwestii".

Szatkowski szacuje, że rozbieżności między BBN a resortem obrony w sprawie reformy dowodzenia to ok. 25 proc. Zapewnia, że szef MON od dawna deklaruje wolę i potrzebę spotkania z prezydentem – szczególnie od samego końca prac nad SPO. "Ostatnio jednak otrzymaliśmy jasne, publicznie wyrażone sygnały z BBN, że pan prezydent na ówczesny moment nie uznaje sensu takiego spotkania" - powiedział.

Szatkowski przyznaje, że kwestia nominacji generalskich zaczyna być problemem dla sił zbrojnych. "Chciałbym jednocześnie zaprotestować przeciwko zasugerowanemu przez szefa BBN ultimatum związanemu z warunkowaniem nominacji przyjęciem przez nas proponowanej przez BBN reformy systemu dowodzenia. Zdecydowana większość kandydatur nie dotyczy systemu dowodzenia, tylko oficerów z linii czy ludzi, którzy pracują w komórkach NATO. Im dłużej nie będzie tych nominacji, tym bardziej będzie się to odbijało na całości funkcjonowania Sił Zbrojnych RP" - powiedział.

Zapytany o sprawę gen. Krzysztofa Motackiego i tego, że jest on nazywany "generałem po kursie GRU", Szatkowski mówi, że jest to "nieprawda stworzona przez dziennikarzy, którzy żonglują faktami".

"Generał Motacki nigdy nie uczestniczył w żadnym kursie GRU – taktyczne rozpoznanie to kwestia ogólnowojskowa. W MON, pomimo wielkiej skali, ma miejsce dość pryncypialna polityka kadrowa, lecz jej zasady są w miarę jasne. Na pewno nie promujemy byłych oficerów PRL-owskich służb specjalnych. Poza tym ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa państwa jest duża ostrożność wobec ludzi, którzy byli w Moskwie na studiach, mimo że większość z nich pewnie nie ma nic na sumieniu. Jeśli są takie przypadki, to w zdecydowanej większości znajdują się w rezerwie kadrowej. W pojedynczych, uzasadnionych przypadkach dokonano specjalistycznych i złożonych procedur sprawdzających, aby móc wykorzystać wiedzę i szczególne doświadczenie tego typu ludzi. Tak jak w przypadku gen. Motackiego" - zaznaczył.