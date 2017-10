W.Brytania: Więzienie dla imama za nawoływanie do terroryzmu

Na sześć i pół roku więzienia skazał w czwartek sąd w Wielkiej Brytanii muzułmańskiego duchownego, który w swoich kazaniach zachęcał do wspierania Państwa Islamskiego i nawoływał do terroryzmu. Duchowny utrzymuje, że korzystał z prawa do wolności słowa.