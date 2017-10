"Polska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. Bardzo potrzebne są nam wielkie miasta, bardzo potrzebne jest nam, by były one dobrze zagospodarowane, by były ładne i przyjazne dla mieszkańców, ale trzeba także pamiętać o tych rejonach, które nie są tkanką wielkomiejską, są mniejszymi miejscowościami i wioskami"- powiedział prezydent w środę w Radiu Olsztyn.

Jak mówił, małe miasta "także zasługują na to, by mieć infrastrukturę drogową, także zasługują na to, by nie likwidować infrastruktury kolejowej, tylko wręcz przeciwnie - należy starać się ją modernizować i uruchamiać, tam gdzie jest nieczynna".

Prezydent przekonywał, że mieszkańcy małych miejscowości zasługują na bezpieczeństwo, na komisariaty policji i zadbane siedziby ochotniczej straży pożarnej.

"To są wszystko te elementy, które powodują, że ludzie mają poczucie tego, że żyje im się w sposób godny, że mają możliwości rozwojowe" - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił, że programy: "Rodzina 500 plus" oraz "Mieszkanie 500 plus", są skierowane przede wszystkim do mieszkańców mniejszych miejscowości.

"One są skierowane na to, by podnieść poziom życia polskiej rodziny, która wychowuje dzieci. Fakty są takie, że właśnie w mniejszych miejscowościach, z reguły średnio patrząc, płace są niższe i dlatego 500 złotych ma większą wartość, niż w mieście, gdzie ludzie lepiej zarabiają"- zauważył prezydent.

Zaznaczył, że w mniejszych miastach i na wsi jest więcej rodzin, które mają kilkoro dzieci, dlatego - jak mówił - pieniądze z tego programu trafiają w te rejony.

Pytany, dlaczego przyjechał w środę do Jezioran na Warmii i Mazurach, prezydent odpowiedział, że było to spełnienie obietnicy złożonej podczas kampanii prezydenckiej. "Złożyłem kiedyś takie zobowiązanie podczas kampanii wyborczej, że postaram się odwiedzić wszystkie powiaty w naszym kraju i sukcesywnie to czynię" - wyjaśnił Andrzej Duda. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka