"Od początku roku misja odnotowała 330 ofiar wśród ludności cywilnej. (...) Żeby zobrazować powagę sytuacji, przytoczę taki przykład: jeśli porównamy liczbę ofiar wśród ludności cywilnej w bieżącym roku z analogicznym okresem w roku ubiegłym, to zauważymy, że nastąpił ponad 50-procentowy wzrost" - podkreślił we wtorek w Odessie Hug.

Dodał, że członkowie misji OBWE codziennie odnotowują setki, a nawet tysiące przypadków naruszenia rozejmu, w tym przy wykorzystaniu broni zabronionej przez porozumienia mińskie.

"Na przykład 23 lipca misja odnotowała ponad 850 przypadków naruszenia zawieszenia broni" - powiedział Hug.

Hug podkreślił również, że "na krajach, będących stronami porozumień mińskich, spoczywa odpowiedzialność za zakończenie działań bojowych". "Wiemy, że gdyby chciały, mogłyby to zrobić w każdej chwili" - dodał. "Jest to kwestia woli. Jest to możliwe" - powiedział wiceszef misji OBWE na Ukrainie.

21 lipca Hug na konferencji prasowej oświadczył, że od początku 2017 roku w wyniku konfliktu w Donbasie zginęło 59 osób cywilnych, a ponad 260 odniosło rany. (PAP)