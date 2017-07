"Jeśli PiS chciał zmieniać sądownictwo, to powinien się za to zabrać w styczniu i w spokojnym trybie, w konsultacjach ze środowiskami prawniczymi, nie łamiąc konstytucji, przygotować solidne zmiany. Z tym właśnie wczoraj był u pana prezydenta przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, apelując o to, by pan prezydent powołał ekspertów z Rady Rozwoju, którą ma przy sobie, zaprosił do tego przedstawicieli parlamentu, także środowisk pozaparlamentarnych i prawniczych, żeby można było w okresie wakacji - do września - wypracować kompleksową reformę, dotyczącą trzech ustaw: Krajowej Rady Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego" - powiedział poseł Marek Sawicki (PSL) podczas czwartkowej rozmowy w Polsat News.

Jak tłumaczył, w takiej kompleksowej reformie należałby zadbać o to, by "procedury zostały skrócone, żeby nieco zmienić także styl prac sądu - żeby był bardziej przyjazny obywatelowi". Podkreślił zarazem konieczność przyspieszenia procedur, tak by na wyrok nie trzeba było czekać "dwa, trzy lata".

"Wydawało się, że pan prezydent jest zainteresowany rozmową, natomiast z tych działań, które podjął później i samozadowolenia z zakresu kosmetycznych poprawek, wniesionych na drodze niekonstytucyjnej, do ustawy o KRS przy nowelizacji ustawy o SN, widać wyraźnie, że chciał tylko chwilowo zaistnieć, natomiast nie czuje na sobie odpowiedzialności głowy państwa, strażnika konstytucji, odpowiedzialności najstarszej w Polsce uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego - który go wykształcił i doktoryzował" - ocenił.

"Będziemy próbowali konsultować to z urzędnikami z Kancelarii Prezydenta, namawiając go do tego, by wstrzymał się z podpisaniem ustaw po to, by w okresie wakacyjnym można było wypracować kompleksową reformę sądownictwa. Ojcem-autorem tej reformy niech będzie prezydent, ale w porozumieniu ze wszystkimi środowiskami i bez łamania konstytucji" - postulował. Przyznał jednocześnie, że w jego ocenie prezydent nie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom opozycji, domagającej się weta do ustaw. (PAP)