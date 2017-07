Politico nawiązuje do środowej debaty nad - jak wskazuje - ostatnią próbą przejęcia kontroli nad krajowym sądownictwem przez polski rząd.

Źródła portalu w Komisji Europejskiej i poza nią mówią, że KE jest zła, ale bezsilna, i nie zaproponuje na środowym spotkaniu żadnych konkretnych działań wobec Polski.

Z odsieczą Komisji może przyjść polski prezydent Andrzej Duda - wskazuje Politico. "Ostry sprzeciw (wobec zmian) w kraju i poza granicami Polski wystarczył, aby polski prezydent przeciwstawił się prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i złożył kontrpropozycje wobec rządowych wysiłków na rzecz opanowania sądownictwa.

Dążenie konserwatywnego rządu w Polsce do przejęcia kontroli nad sądownictwem jest elementem większych wysiłków mających na celu osłabienie demokratycznych mechanizmów zasad kontroli i równowagi (checks and balances), które wywołały wściekłość w UE i skłoniły Komisję do uruchomienia bezprecedensowej procedury rządów prawa - czytamy w Politico. (PAP)