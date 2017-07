"Mając na uwadze dotychczasową, dobrą współpracę w ramach działalności Zespołu Analiz Systemowych, powołanego w Kancelarii Prezydenta RP, chciałbym zainteresować Pana Prezydenta problemem braku należytej ochrony dziecka w przypadku powierzania go pod faktyczną pieczę podmiotowi świadczącemu w ramach powadzonej działalności różnego rodzaju usługi" - napisał RPD w wystąpieniu do prezydenta.

Jak zaznaczył, z powadzonych przez niego spraw wynika, że podmioty świadczące skierowane do dzieci usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. w formie sal zabaw, szkół tańca, szkół języków obcych) stosują praktykę wymuszania na rodzicach podpisywania oświadczenia lub umowy, z których wynika, że przyjmujący dziecko pod faktyczną pieczę nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

Rzecznik podkreślił, że znane mu są sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dziecka, w których doznawało ono znacznego uszczerbku na zdrowiu, a nawet traciło życie z powodu braku właściwej opieki ze strony podmiotu świadczącego usługę. Przykładem może być sprawa tragiczne śmierci 11-letniej dziewczynki, do której doszło w trakcie zorganizowanych zajęć pozaszkolnych w szkole językowej. Z ustaleń rzecznika wynika, że zanegowano w tej sprawie istnienie po stronie szkoły językowej i lektorki obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w czasie zajęć i zarządzanej w ich takcie przerwy.

"Tragedia dziecka była asumptem do wprowadzenia art. 171 ustawy Prawo oświatowe, który zobowiązuje podmiot prowadzący działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, jako działalność gospodarczą, do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki osobom korzystającym z tej działalności, w szczególności opieki nad osobami niepełnoletnimi" - przypomniał Michalak. Zwrócił jednak uwagę, że obowiązujący stan prawny nadal nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecku pozostającemu pod opieką podmiotu świadczącego usługi w ramach wykonywanej działalności - dotyczy to np. sal zabaw w hipermarketach.

W ocenie RPD pilnie potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza wprowadzająca jednoznaczne przepisy stanowiące, że podmiot, który świadczy usługi, na czas których postawia się dziecko pod jego opieką, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W tym celu rzecznik proponuje zamiany w Kodeksie cywilnym.

Michalak zwrócił się z prośbą do prezydenta o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.(PAP)