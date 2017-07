"To jest transakcja, którą udało nam się zorganizować z UK Export Finance. Jest to leasing finansowy, przy wsparciu gwarancji angielskiej instytucji eksportowej, czyli UK Export Finance" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Milczarski.

"Znalazła się instytucja gotowa zaufać LOT-owi. Zaufać w to, że realizujemy strategię, która ma sens, która będzie przynosiła długoterminowe korzyści. Instytucja, która pomaga nam sfinansować te samoloty – w mojej ocenie - na najkorzystniejszych w historii LOT-u warunkach. Te dwa samoloty to naprawdę wielki sukces LOT-u, zarówno zarządu, jak i pracowników, gdyż bez wiarygodności, dostarczania konkretnych rezultatów, byłoby to niemożliwe" - tłumaczył Milczarski.

PLL LOT odbiorą w piątek w Stanach Zjednoczonych ósmego i zarazem ostatniego z zamówionych samolotów typu Boeing 787-8 Dreamliner. Siódmy B787-8 przyleciał do Warszawy w czerwcu br.

Pierwszych sześć B787-8 LOT ma w leasingu operacyjnym.

LOT w 2016 r. przyjął strategię do 2020 r., zgodnie z którą rozwój spółki ma sprawić, by linia z czasem stała się wiodącym przewoźnikiem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej.

LOT w 2017 roku kontynuuje intensywny rozwój siatki połączeń. W kwietniu polski przewoźnik uruchomił rejsy do Los Angeles i Newark w USA, rozszerzając w ten sposób ofertę podróży za Atlantyk. Wszystkie połączenia dalekiego dystansu, w tym także m.in. do Tokio, Seulu, Chicago, firma wykonuje Boeingami 787-8 Dreamliner.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,82 proc. akcji), TFS Silesia (0,144 proc. akcji) oraz pracownicy (0,036 proc. akcji).

Z Seattle Aneta Oksiuta (PAP)