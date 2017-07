Pytany przez dziennikarzy w Świnoujściu o starcia chuliganów z policjantami podczas demonstracji przeciwko G20 powiedział, że jest to przykład „jak nieroztropne jest tworzenie multikulturalnej rzeczywistości”. „Doprowadza to do możliwości zaatakowania przez lewackie antynarodowe i antypaństwowe elementy, do niszczenia społeczności europejskich, do niszczenia bezpieczeństwa” - powiedział szef MON.

„Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa wypowiedziane w Polsce o konieczności obrony cywilizacji zachodniej, cywilizacji bazującej na rodzinie oraz wartościach chrześcijańskich były memento przed tym, co wydarzyło się w Hamburgu” - dodał Macierewicz. Jego zdaniem „to co się tam wydarzyło potwierdziło, że niechronienie tych wartości, niedziałanie na rzecz cywilizacji zachodniej musi skończyć się katastrofą”.

„Będziemy pamiętali o słowach jakie wypowiedział prezydent Trump, będziemy działali wraz ze Stanami Zjednoczonymi oraz ze wszystkimi narodami, które chcą wzmocnić i obronić cywilizację zachodnią dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” - podkreślił.

(PAP)