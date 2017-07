"Też Donald Trump rozbija pewne do tej pory ukute i wykute stereotypy i sieci powiązań różnego rodzaju lobby, które dominowały w polityce światowej i które czerpały z tego bardzo określone zyski" - podkreśliła szefowa rządu.

Według premier Szydło, Trump buduje silną pozycję Stanów Zjednoczonych i stawia na tych partnerów, którzy podobnie jak on postrzegają współczesny świat.

"Te pseudoelity, które próbowały zdominować rzeczywistość, dzisiaj są po prostu z tego niezadowolone" - dodała.

Premier podkreśliła, że zarówno rząd, jak i prezydent Andrzej Duda stawiają dziś przede wszystkim na dwa priorytety: bezpieczeństwo Polaków i rozwój gospodarczy. "Wydaje mi się, że jest to dla Donalda Trumpa bardzo jasne określenie naszego stanowiska i to jest zbieżne z tym, jak on postrzega rolę polityków i polityki w budowaniu współczesnego świata" - zaznaczyła.

Pytana o głosy krytyki wobec wizyty prezydenta USA, która - zdaniem niektórych - pogłębi izolację Polski w UE, oceniła, że mówią to ci, którzy twierdzą, że Polska jest izolowana.

"Tymczasem okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Polska świetnie się rozwija, jesteśmy w tej chwili najdynamiczniej rozwijającym się państwem UE, mamy doskonałe wyniki, Polska jest bezpieczna, jesteśmy za to podziwiani" - oceniła szefowa rządu.

"To wielu naszych oponentów i przeciwników, tych, którzy są dzisiaj tą totalną opozycją, którzy robią wszystko, by zdyskredytować polski rząd, po prostu boli" - dodała.